Disavventura in vacanza nell'isola del Sud: mi fratturo il polso e il Comune non risponde

Desidero condividere la disavventura che mi è capitata in vacanza a Lipari (Messina) nel luglio del 2021. Il fatto è accaduto per la precisione l'8 luglio: quel giorno, con mia moglie, abbiamo deciso di fare una gita e di servirci dei trasporti locali. Scendendo dall’autobus nella frazione di Canneto, alla fermata che presentava un manto stradale in condizioni a dir poco dissestate (buche, ghiaino e chi più ne ha più ne metta), sono caduto e mi sono fratturato il polso sinistro, frattura che mi ha procurato un'invalidità permanente certificata dell'11%. Con conseguenze che ancora adesso mi provocano disturbi e disagi.

In seguito ho contattato più volte l'Amministrazione Comunale di Lipari affinchè si facesse carico delle sue responsabilità, cercando un interlocutore per un confronto. Ad oggi, ottobre 2022, nessuna risposta, mai un riscontro, di nessun tipo. Silenzio totale. Ho dovuto adire le vie legali. Mi chiedo però: è così che i pubblici amministratori trattano i cittadini, i turisti? E' così che tutelano e promuovono il turismo in questa bellissima isola?

Vladimiro Segato - Mogliano Veneto