Il superbonus 110%. Dalle nostre tasse troppi miliardi elargiti

Premetto di non essere esperto in materia economica ed è forse per questo che mi chiedo: chi pagherà tutti i miliardi di euro elargiti a coloro che hanno usufruito o usufruiranno del bonus per ristrutturazioni edilizie al 110%? Io penso che saranno tutti i cittadini italiani che pagano le tasse. Se così fosse allora mi chiedo: perché favorire solo una ristretta cerchia di cittadini e non tutta la comunità? Mi si chiederà in quale modo, senza penalizzare l'edilizia e i settori ad essa collegati? Io rispondo che le risorse si potevano e si possono impiegare costruendo ospedali, strade, mettendo in sicurezza fiumi e laghi e molto altro, ma soprattutto costruendo scuole adeguate ai tempi e dotate degli indispensabili supporti per la preparazione dei nostri giovani perché sono loro il nostro futuro e saranno loro a dover guidare verso un migliore avvenire questo nostro povero Paese.



Germano Antonello

Treviso