Squalo al largo di Jesolo, non una verdesca ma un volpe cucciolo: attenzione!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Gazzettino,​vi scrivo in merito al vostro articolo riguardanteEssendo un appassionato vorrei puntualizzare che lo squalo in questione non è una verdesca adulta, ma è un volpe cucciolo. Ecco perché si comporta in maniera anomala e sempre per dover di cronaca la mamma sarà stata sicuramente nelle vicinanze e visto che raggiungono normalmente i 5 metri di lunghezza ed è buona regola se avvistati, di guardarli, magari filmarli ma mai avvicinarsi troppo: potrebbe scattare nella madre l'istinto di difendere il cucciolo con conseguenze non bellePertanto sarebbe opportuno informare di questo per precauzione