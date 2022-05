Nell'auto in trappola nel bel mezzo del mercato di Spinea: caos totale e niente indicazioni o vigili

Sabato mattina parto da San Donà per recarmi all'inaugurazione del nuovo planetario che quella mattina si teneva a Santa Maria di Sala. A Spinea però la strada principale che collega Mestre a Santa Maria di Sala è chiusa per il mercato. Poco male, prendo una laterale a sinistra (la più ovvia) e vado avanti nel percorso. Dopo qualche centinaio di metri però il caos. Tutte le strade erano chiuse. Molte macchine rimaste intrappolate per uscire da quel vicolo cieco hanno percorso la strada contromano, altre si sono infilate in mezzo alla gente nel mercato. Morale della favola sono arrivato all'inaugurazione con un'ora di ritardo. Ma non si poteva mettere un cartello di deviazione o un vigile come si fa di solito in questi casi?



Lino Renzetti

San Donà