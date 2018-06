Redditometro: Saviano si paghi la scorta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi permetto di applicare un piccolo redditometro sul signor Saviano, e uno spesometro sul ministero dell'Interno. Per favore qualcuno che ha accesso a certe informazioni mi faccia sapere a quanto ammonta la sua dichiarazione dei redditi. Nel frattempo avanzo qualche ipotesi. I suoi guadagni molto probabilmente arrivano dai diritti d'autore dei suoi libri, dei passaggi dei film tratti dai suoi libri e da quello che le televisioni pagano per averlo ospite nei vari programmi. E chissà quanto guadagna quando sta a New York e quanto dichiara allo Zio Sam. Di certo non saranno paragonabili a quello che prende un pensionato con la minima. Possibile che non si possa permettere una guardia privata? Normalmente quando si richiedono prestazioni il loro prezzo viene determinato sulla base del famoso Isee. Con i redditi che può sfoggiare Saviano la scorta dovrebbe essere al 100% a suo carico.