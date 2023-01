«L'arresto di Messina Denaro dà forza e speranza a Vittime e Familiari. E’ un giorno di riscatto»

Per l’arresto di Matteo Messina Denaro come Fervicredo ci sentiamo di dire "grazie"! Infatti è come la chiusura di un cerchio, tanto attesa da chi ha sperimentato sulla propria pelle la ferocia della mafia. Questo evento epocale non dà felicità, sentimento negato a chi ha troppo sofferto, ma dà maggiore forza, dà ancora più coraggio, dà ulteriore speranza, dà un segno di quella giustizia tanto attesa e che restituisce un senso all’immenso dolore delle Vittime e dei loro Familiari. Questo è il giorno del riscatto.

Il pensiero corre subito ai tanti Colleghi ed Amici, che sopravvivendo agli orrori, continuano, da sempre, a fare i conti con le indelebili cicatrici lasciate anche da “cosa nostra” sul corpo e nell’anima. E va ai tanti che purtroppo, hanno pagato un prezzo altissimo per la difesa della legalità ed alle tante famiglie che, con la loro indicibile e dignitosa sofferenza, sono un esempio per tutti. Oggi è il loro giorno, oggi è il giorno di tutti gli italiani onesti, oggi è il giorno di uno Stato che ci rende giustizia.

Mirko Schio

Presidente di Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere)