Ristoranti, lavoro rifiutato. Una mamma: «Ai miei figli offrono tra i 400 e i 1000 euro al mese per 10-11 ore al giorno»

Buongiorno

ho appena letto la notizia degli albergatori che per l'ennesima volta denigrano i giovani d'oggi. Sono mamma di due ragazzi, uno studente e un ragazzo di 23 anni diplomato in una scuola alberghiera e sono arrivata alla conclusione che bisognerebbe una volta per tutte fare chiarezza.I ragazzi percepiscono uno stipendio che varia dai 400 euro ( parlo al mese!!! con contratti farlocchi) ai 1100 ... quando i ristoratori dicono 1500-1600 omettono di dire che sono comprensivi di 13esima 14esima tfr e ferie non godute! Tutto questo per 10 11 ore al giorno ..se va bene con un permesso a settimana...ma se va bene!!

Contratti possono anche essere giusti ma non sono giuste le ore considerando che non danno nulla di extra!! I ragazzi quindi preferiscono andare in fabbrica...dove se fai un'ora di straordinario te lo retribuiscono e oltre ai permessi ed alle ferie possono stare a casa due giorni a settimana e la retribuzione è più alta! Il cuoco è una passione quindi vanno avanti solo i ragazzi motivati. Io vado al lavoro con mezzi pubblici e ho fatto conoscenza con molte signore che lavorano negli alberghi della zona... ore su ore..in più essendo dell'est se ne approfittano perché sanno che sono bisognose !! No ... i nostri cari albergatori, non mi fanno per niente pena... pena mi fanno i ragazzi che dalla maggior parte di loro vengono sfruttati! Purtroppo l'economia della mia regione gira sul settore alberghiero ma non per questo bisogna approffittarsene...ormai la maggior parte del personale è straniero... domandiamo il perché!!

Una mamma che crede nei giovani

Daniela