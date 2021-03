Il degrado infinito di Rio Terà Ognissanti Foto

Caro Gazzettino,

scrivo per denunciare le impietose condizioni in cui versa da anni il Rio Terà Ognissanti a Venezia.

Il Rio, dove io abito, è una strada di collegamento adiacente al distretto sanitario ex Giustinian, dove ogni giorno passano molti anziani e disabili. La parte centrale asfaltata è ricoperta di buche profonde e grandi bolle e rigonfiamenti, spesso causa di cadute e che costringono i passanti a camminare ai lati della strada.

Al momento, sono in corso dei lavori per cambiare i tubi dell’acqua e del gas. Le zone scavate, man mano che terminano i lavori, sono poi ricoperte, o meglio rattoppate, in modo discontinuo. Ma è possibile che il Comune di Venezia non pensi a sistemare decentemente e definitivamente la pavimentazione? O che almeno non colga l’occasione a lavori in corso?

Inoltre, domenica verso le 11 di mattino, mentre cammino in Rio Terà, noto una signora che pulisce le aiuole degli alberi.



E mi chiedo: è possibile che il Comune di Venezia non abbia un servizio di giardinaggio per tenere puliti e in ordine i pochi alberi della città?

Confido nella buona volontà del Comune per sistemare definitivamente il rio Terà Ognissanti, così come è stato fatto per altre zone della città.

Allego tre foto, dove si vedono i lavori in corso e la signora a lavoro sulle aiuole.

Gianmaria Potenza

