Il rinnovo del passaporto? Primo appuntamento maggio 2023

Sono scaduti i passaporti mio e di mia moglie; ebbene, dopo innumerevoli tentativi di prenotare l'appuntamento online con la questura di Padova per i rinnovi, puntualmente falliti per mancanza di disponibilità, ho contattato telefonicamente il relativo centralino. La risposta è stata che ad oggi non c'è disponibilità fino a Maggio 2023, di continuare (!) a riprovare online (della serie: riprova sarai più fortunato...). In un Paese come l'Italia (membro del G7, del G20, ecc.) mi sembra una cosa ridicola e paradossale.

Grazie per l'attenzione.

R.B.