La morte della regina Elisabetta e quello che nessuno si ricorda

Durante questi giorni in cui tutti i mass media sono concentrati sulla morte della regina Elisabetta II (come se non ci fossero cose più importanti) mi è sorto un dubbio. Questa regina così amata, la nonna degli inglesi, così intelligente e carismatica, così tanto longeva quanto equilibrata, etc. etc, è per caso la stessa regina, nel medesimo ruolo e con le stesse funzioni che era in carica quando, nel 1969 morirono 8 nord irlandesi in un Ulster presidiato da 8000 soldati britannici? E' sempre la stessa regina che era in carica quando 10 militanti dell'IRA si lasciarono morire nel carcere di Maze-Armagh? E' sempre la stessa regina che era in carica quando Margareth Tatcher licenziò 170.000 minatori gallesi? E senza neppure dire I'm sorry.