Reddito di cittadinanza? Sarebbe già una grazia ricevere la disoccupazione

Si parla di reddito di cittadinanza, ma io che usuffruisco di disoccupazione a periodi alterni dal 2009, sarebbe già una grazia ricevere puntuale la disoccupazione, che permette a me e ai miei tre figli di ...sopravvivere. Perdo intere giornate a comunicare con l'INPS (la sede di Portogruaro, apre solo tre mattine alla settimana, sprovvista da tre mesi del telefono) il call center che oltre le attese di mezz'ore alla fine non riescono a concludere niente. Così i giorni passano mangiando pasta in bianco e sperando che mi venga fatto il bonifico. Nel frattempo, l'affitto, le bollette continuano, loro sì puntuali , a chiedere il pagamento . Altro che Reddito di Cittadinanza .....



Lettera firmata

© RIPRODUZIONE RISERVATA