Putin e la deriva dell'uomo forte

Clarice Lispector da bambina nel 1922 con la famiglia di ebrei ucraini in fuga da pogrom e violenza, sbarcò in Brasile, dove divenne la grande scrittrice che sappiamo. Ecco che sorprende vedere come in cent'anni nei quali in tecnologia e cultura ci son stati i grandi cambiamenti civili che sappiamo, viceversa il cervello umano sembra più fossile del gas, visto che siamo ancora a farci la guerra, e ora toccherà preoccuparci anche del grano. A che pro? Per presidenti che per distrarsi dalla senilità si esaltano in delirio di onnipotenza giocando nella stanza dei bottoni come dei vecchi pazzi? Possiamo avere ancora dei dubbi che dobbiamo smettere la deriva presidenzialista e di sperare nell'uomo forte invece che nella forza dell'uomo inteso come umanità progressiva?



Fabio Morandin

Venezia