Guerra in Ucraina. Caro Putin, a cosa serve tutto questo?

Caro Putin,

quasi tutto il mondo parla male dell'attuale situazione con l'Ucraina! Cosa aggiungere? Certo considerando che la Russia ha una superficie più che doppia della Cina e con oltre un miliardo in meno di abitanti, vien spontaneo chiedersi: Cosa te ne fai di un orto in più? Dato che ci sono migliaia di morti da ambo le parti, senza contare gli oltre cinque milioni di sfollati con molti bambini, e con una montagna di miliardi di euro per ricostruire il tutto, con il rischio di una terza guerra mondiale. Porta la pace, per il bene anche dei tuoi figli e nipoti. La storia sarà benigna con te! Ciao Putin, considerando che in dialetto veneto significa piccolo bambino.



Luciano Bertarelli

Rovigo