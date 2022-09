Il folle montepremi del SuperEnalotto: io ho un sospetto...

In relazione ai giochi che lo stato mette a disposizione dei cittadini, con il pericolo di diventare dipendenti la gioco, quello che mi colpisce particolarmente in questo momento particolare, dopo la pandemia legata la Covid, alla guerra, alla siccità, al rincaro esagerato delle bollette, è il montepremi del gioco del SuperEnalotto, che ha raggiunto una cifra perfino difficile da pronunciare, più di 274 milioni di euro. Il mio presentimento è che questa vincita venga effettuata in un paesino inesistente con una schedina da 1 e come per incanto, fatalità, dopo le prossime elezioni del 25 settembre e giovi alla coalizione che vince le elezioni. E noi cittadini continuiamo a tentare la fortuna.

Alessandro Mazzon

Mestre