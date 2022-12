Mazzette a Bruxelles, stavolta tanti guru della sinistra restano in silenzio

In merito allo scandalo sul Parlamento Europeo a causa di probabili coinvolgimenti di cariche istituzionali sia straniere che rappresentanti italiani, visto che appartengono a gruppi politici di Sinistra quali Articolo 1 e Partito Democratico oltre che Socialisti Europei, non vedo prese di posizione sui giornaloni più o meno di sinistra, per indignarsi di tali comportamenti. Mi chiedo e chiediamoci, se fossero state coinvolte figure di Destra o Centro destra, cosa sarebbe successo? Manifestazioni di piazza, articoli forcaioli, trasmissioni televisive dal pensiero unico? Formigli, Fazio, TG3, Gruber, si faranno sentire oppure taceranno, ma attenzione, chi tace acconsente. Aspettiamo e vediamo, ogni tanto è bello vedere che non tutto è ciò che sembra, anzi.



Giuseppe Cagnin