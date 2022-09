Immigrazione, affari e porte aperte. Sbarchi continui, eppure l'Africa è un continente ricchissimo

Spero che con l'avvento del nuovo governo vada affrontato anche il problema dell'immigrazione clandestina con il continuo arrivo a migliaia di immigrati. Pensare che provengono da un continente ricchissimo di tutte le materie e che loro non sono riusciti a sfruttare per mancanza di capacità imprenditoriali e allora vengono qui, in particolare in Italia dove ci sono porte aperte per tutti e dove l'immigrazione per certuni è diventata un affare da sfruttare economicamente (all'italiana).

Alberto Tiozzo