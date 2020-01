«Pensavo che con l'età avrei capito tutto, e invece sapete cosa ho scoperto?»

Quando da ragazzo mi sentivo dire che con l'età e l'esperienza avrei capito le cose, ma oggi che ho più di cinquant'anni le cose le capisco meno di allora. Anzi, per quanto riguarda la politica, non ci capisco più niente o forse è il mio metodo che non mi fa capire più niente. Ho imparato tutte cose sbagliate, una su tutte che, per avere successo in qualche cosa, si deve studiare, fare esperienza e continuare a studiare. Oggi, invece, devi solo saper comunicare per vendere quello che non sei e imbrogliare la gente, Forse Wanna Marchi è stata una precorritrice dei tempi. E il metro di misura su quello che si dice, non sono i possibili risultati delle tue opinioni, ma quante persone ti seguono in quello che dici e non importa chi siano queste persone. Ma se questa è il nuovo metodo, quale triste futuro potrà riservarci la nostra società?



Giovanni Malgarotto

Venezia © RIPRODUZIONE RISERVATA