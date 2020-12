Nadal 2020, la poesia in dialetto veronese

Riceviamo dal nostro lettore veronese Paolo Parrini:

No so se sia vera, ma par che San Piero, la facia sudada, el grembial tirà su, un giorno de questi el sia 'ndà da Gesù.

Con far intristido, le lagrime ai oci, el sguardo smarido, piegà sui zenoci, alzando le mane el l'ha suplicado: Signor, te ne prego, su, alzete e varda su, daghe 'na ociada a sta gente che pianze, a sta tera bastarda, a sta tera malada.

L'è un virus schifoso che core, che infeta, se taca ai polmoni de omeni e done, ghe tol el respiro, ghe cava la vita. El passa veloce col fià, col stranuso coi basi, le cocole, 'na sola caressa tra grandi e butini, tra noni e neodini. Sentirse i neodi che gira par torno Signor, par i noni l'è luce, l'è giorno, l'è vita, l'è amor, l'è fià che se zonta.

Ti caveghe ai noni i neodi da torno: i se stua, i intristisse, i deventa musoni. Fa presto a far scuro e po' a farse note. I veci, Signor, ga za le so rogne: ci el cor, le buèle, la schiena, i zenoci, la vista, el figà, no dorme o no magna. Ghè anca de quei che perde la testa, che varda e soride ma sensa un parché, che pianze da gnente o i è sempre in festa.

Col vento che tira, passadi i otanta, ormai lo savemo, ci va in ospedal entrando de testa el vien fora de piè. Se el virus li taca i è sensa difese e nove su diese ghe lassa le pene e, pur assistidi, i crepa da soli. Ci ga 'na fameia, un marì, 'na moier, dei fioi, dei neodi, no conta più gnente: el resta da solo a far i so conti sul prima e sul dopo, sul come e el parchè.

E a man che el respiro se fa più pesante, quando che el sente le forze andar via el se taca ala vita, el sente el bisogno de strenzar 'na man, de vedar do oci, de averghe el soriso de un viso de casa. Se l'è fortunà el trova 'na man coverta de strasse che strenze la sua; nol trova el soriso, ma el vede do oci de gente non sua che pur lo conforta, che lo iuta a morir, che lo iuta a passar de là de la porta che lo porta de qua.

Signor, te lo digo, saria anca stufoto de vedar rivar ste anime in pena, spaesade, sconvolte, che gnanca s'ha acorto de far el gran salto. Ancò l'è Nadal! Su, faghe un regal a sti mati là in tera! No i se merita gnente, lo so, lo savemo! I zuga ala guera e in un colpo solo i manda a ramengo diesine de vite de omeni e done, de veci e butini e no i ghe fa caso!

Ma ti, Gesù mio, almanco 'na volta fa finta de gnente e ferma sto virus, risparmia sta gente! Salva sti veci che more da soli sensa che un prete ghe fassa 'na crose con 'n fià de oio santo sul cor, sula fronte, sui oci e sui piè! Sarà che son vecio anca mi come lori, ma torna, te prego, el butin del presepio e prova a far finta, almanco 'na volta, de averghe to noni!

Paolo Parrini

