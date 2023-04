Il fallimento di quota 100, Salvini e le mani nelle tasche dei pensionati

Quota 100, fortemente voluta da Matteo Salvini, ha creato una voragine all'INPS di quasi 11 miliardi di euro. Adesso, il ministro leghista Giorgetti ha dichiarato che: «Bisognerà mettere mano alle pensioni per almeno 10 milardi di euro», implicitamente ammettendo il fallimento di quota 100. Allungare il periodo lavorativo di qualche anno, è un falso problema. Quello vero è creare lavoro, quindi nuova occupazione. Altrimenti, chi pagherà le future pensioni? È passato il 25 aprile, tra le solite polemiche. Aveva ragione Matteo Renzi, come al solito inascoltato, quando ha detto: «Questo governo, più che per il fascismo, è un pericolo per le nostre tasche».

Augusto Giralucci