Operaio con 30 anni d'esperienza, ma sottopagato: i nuovi lavori nei cantieri tutti con "beffa"

Caro Gazzettino,

mi chiamo Mauro. Ho visto oggi - 4 novembre - questa locandina del nostro giornale (Gli artigiani: mancano operai per i cantieri), che non mi ha lasciato indifferente. Io ho 30 anni di esperienza nel settore come operaio. Senza bonus e detrazioni, guadagno 1370 euro al mese, più che meritati.

Dopo infinite promesse di riconoscermi un aumento, ho deciso di inviare il mio curriculum per vedere premiata la mia esperienza e professionalità. Mi hanno chiamato quasi tutti ma nessuno ha offerto di più di quella cifra, anzi tutti al ribasso e alcuni con proposte indecenti del tipo: "licenziarmi dall'attuale lavoro per essere assunto da una azienda fittizia che mi avrebbe licenziato dopo poco in modo da usufruire della disoccupazione per un mese, (ma continuando a lavorare) e poi assunto dalla ditta effettiva ma come apprendista, cosi avrebbero meno contributi da pagare e mi integreranno la busta paga con parte del risparmio sui contributi.

Nel frattempo continuo a lavorare sottopagato ed esposto agli infiniti rischi che ci sono nei cantieri.

Gli operai quindi non mancano affatto, mancano titolari di azienda seri e onesti. Così converrebbe non lavorare...

Mauro