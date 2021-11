«Nessuno controlla il Green pass nei bar e nei ristoranti»

Prendo spunto dall'articolo pubblicato a firma di Angela Pederiva la quale, nell'affermare che bar e ristoranti non esercitano il controllo del green pass, fotografa in modo molto reale l'attuale situazione. Posso portare le mie recenti esperienze relative alle ultime tre uscite per pranzo/cena presso tre diversi ristoranti della zona ove nessuno ha mai chiesto l'esibizione del certificato; addirittura in un caso, stante il mio pressante richiamo al rispetto dei controlli e delle regole, la titolare mi rispondeva che se avessi avuto piacere avrebbe controllato il mio green pass! Stanco di essere preso in giro da queste persone che pensano solo ai guadagni permettendosi di metter a repentaglio la salute altrui ho deciso almeno temporaneamente di sospendere per me e famigliari le uscite conviviali al ristorante sin tanto che questi bravi signori non si adegueranno al rispetto delle regole. Considerato il ripetersi delle inadempienze, ho deciso di denunciare i fatti agli organi di polizia locale ai quali ho chiesto di intervenire con controlli a tutela della salute pubblica.