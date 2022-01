Nebbia e Actv, ancora gravi disservizi nei trasporti a Venezia

Caro Gazzettino,

desidero porre alla vs attenzione l'ennesimo increscioso episodio,, palese della disorganizzazione dell'azienda di trasporto Veneziana, ACTV.

A metà pomeriggio di oggi 17 gennaio, mia madre, anziana, salita sulla linea 5.1 alla fermata guglie è scesa per attendere la linea 6 e raggiungere san Basilio (è a tutt'oggi incomprensibile perché il primo non si fermi e ci passa davanti).

Nel frattempo passava anche la linea 4.1 e mia madre scopre per caso, dall'equipaggio di un lancione di alilaguna, che le corse successive sono sospese per nebbia e non circolano più per il canale della Giudecca, anche se tutti sono dotati di radar. Così mia madre, anziana, per non rimanere"sequestrata" all'approdo di Santa Marta, ha dovuto farsela a piedi!

Mi chiedo se questo sia il modo di organizzare un servizio pubblico! Lasciare a terra anche gli anziani senza possibilità di muoversi laddove sono stati scaricati! Almeno attivare una linea che in caso di nebbia colleghi santa Marta con Sacca fisola e San Basilio! Una follia dotare i natanti di radar che non servono a nulla!

Sarà l'ennesima protesta per un disservizio cronico che non importa a nessuno, tanto meno ai gestori e ai politici!

Dario Gallotti