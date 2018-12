Il carrozzone del Natale consumistico, ma il vero significato della festa è un altro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il carrozzone del natale sentimentale, patetico, consumistico e quindi in sostanza pagano, si è messo anche quest'anno in movimento. Anzi, se possibile, ogni anno inizia prima... ormai è Natale quasi a Ottobre, presto lo sarà già a ferragosto! Non se ne può più delle proposte d'acquisto natalizie (a dire il vero non solo di quelle natalizie...!), della corsa ai regali, a piazzare le luci sul terrazzo di casa, degli auguri di rito, dei films edulcorati e delle scene della neve che cade e delle famigliole che al caldo scartano i regali ecc.ecc.! Ci rendiamo conto che più andiamo avanti così e più, non solo il Natale ma tutto perde significato, perchè diventa un'abitudine fine a se stessa? Un'abitudine che ci fa sempre più dimenticare l'unico motivo per cui vale la pena festeggiare: la venuta di Cristo in mezzo agli uomini con la promessa che tutti attendiamo anche senza accorgercene, cioè la vita e la gioia che non finiscono con questa terra. Cristo presente è l'unica speranza per non finire tutto in un sepolcro dopo questi brevi giorni! In realtà l'attesa che Gesù si manifesti è ragionevole duri tutto l'anno e non solo per il 25 Dicembre.