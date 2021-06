Medicina e chirurgia. Il numero chiuso all'università va eliminato

In piena pandemia Covid si sono spesi fiumi di parole che lamentavano la carenza di medici. Purtroppo il caso era imputabile al numero chiuso per la frequenza della facoltà di medicina e chirurgia. La regione del Veneto, con tanto buon senso, aveva avviato corsi in materia nella sede staccata di Treviso dell'Università di Padova ma, ahimè, il governo Conte 2 prima e la Consulta poi hanno posto i bastoni fra le ruote, con la scusante dell'utilizzo di fondi destinati a funzioni essenziali. La salute dei cittadini non è essenziale? Ma come può funzionare la sanità se mancano i primi attori cioè i medici? Si parla, si discute e si fanno proseliti per migliorare la situazione e poi si torna indietro come fanno in gamberi. Forse dovrebbero essere avviati corsi di laurea per formare il buon senso. Lo scrittore O. Henry si girerà nella tomba avendo coniato il termine Repubblica delle banane per l'Honduras.



Celeste Balcon