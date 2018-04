Il maschicidio, perché in divorzi e separazioni è l'uomo che perde tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lettera accorata del lettore di Albignasego Maurizio Bianco pubblicata ieri mi fa ricordare quanto scrisse mesi fa sempre sul Gazzettino un altro intelligente lettore, di cui non ricordo purtroppo il nome. L'essenza ne era che, pur restando da condannare la violenza sulle donne come atto delinquenziale, esiste un'altra violenza sommersa, meno d'impeto, meno eclatante, non punibile ma tuttavia addirittura premeditata: è quella che subisce l'uomo separato, il maschicidio lento di una giustizia sbilanciata che toglie all'uomo ogni leva per risollevarsi: figli, soldi, casa.Così tanti uomini vengono lentamente uccisi.La donna è più forte? Ci sono troppe separazioni? Sono di solito le donne a chiederle? Chissà perché.. Proviamo a ribilanciare la giustizia e probabilmente scopriremo che meno donne chiederanno la separazione e che le donne non sono più forti degli uomini e che le separazioni diminuiranno.