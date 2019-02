«Odissea per un passaporto, in coda in questura per ore con 200 immigrati»

Caro Gazzettino,



fare il passaporto quando si risiede a Marghera è un'odissea. In questura s

iamo in coda come le bestie, non ci sono sistemi di regolazione delle attese. Basterebbe un rullino con i numerini come avviene in qualsiasi negozietto, in modo da consentire alla gente di sedersi. Nossignore, bisogna stare in piedi, in coda siamo adesso una quarantina. La questura di Marghera ha anche il carico degli immigrati, stamattina ce ne sono almeno 200 in coda per il permesso, anche loro in piedi per ore. La prenotazione online di fatto non è possibile. Abbiamo provato da giorni. Ti colleghi a mezzanotte in punto e due minuti dopo l'accettazione è chiusa, e poi accetta un documento solo alla volta, io devo fare i passaporti per tutta la famiglia. Ma sono cose da paese civile?Un lettore di Marghera