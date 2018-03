Come mai tutti i Papi del dopoguerra sono stati elevati agli onori degli altari?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gentile direttore,nella millenaria storia della Chiesa cattolica, non sono stati moltissimi i Papi elevati agli onori degli Altari. E questo avveniva solo al termine di un complesso iter istruttorio che poteva durare anche moltissimi anni. Ma a proposito della prossima santificazione di Papa Paolo VI, ho notato che tutti i Pontefici succedutisi nel dopoguerra sono stati elevati agli onori degli Altari. Mi chiedo: questi ultimi sono stati tutti dei Papi davvero straordinari, come in effetti molti ritengono, o sono state modificate le procedure canoniche?Bologna