Il lavoro ha bisogno di un ministro a tempo pieno

Lavorare a dossier come il lavoro è certamente complesso, ed è proprio per questo che piacerebbe perlomeno vedere i ministri impegnati a tempo pieno al loro dicastero, a cominciare dal ministro del lavoro, sempre in prima linea nelle beghe di partito, mentre per il reggente di un simile dicastero non dovrebbe esserci tempo lavorativo da perdere nemmeno durante le settimane servite ad eleggere il Presidente della Repubblica, operazione che probabilmente sarebbe riuscita anche se l'uomo a capo delle riforme del lavoro, se ne restava a tempo pieno dedicato a quell'impegno, dando almeno una buona percezione ed esempio. O quanto pensiamo di reggere come economia se persino il ministro del lavoro lo fa come secondo se non terzo lavoro? Siamo certi che non ci sia un suo equivalente a spasso mentre lui ha ben altre passioni che il lavoro da riformare urgentemente e radicalmente? Oppure come quando Orlando fu ministro della Giustizia (predecessore di Bonafede) sortirà nuovamente un bel nulla a parte il suo misterioso avanzamento di carriera? Ha capito, o no, Orlando, che il Presidente Mattarella lo hanno eletto l'Aula, e non certo i segretari di partito e i capi bastone come lui?

Fabio Morandin