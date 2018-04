Pago per viaggiare in A4, ma è sempre bloccata da incidenti: ecco la mia soluzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai non passa giorno senza che non si verifichino code chilometriche ed incidenti gravissimi che paralizzano completamente il traffico non solo in A4 ma, di conseguenza, anche le città ed i paesi con caselli ed uscite.Chi per lavoro è costretto come me, pagando alte gabelle, ad utilizzarla, ha sempre più paura perché il traffico è impazzito, gli automobilisti cambiano corsia repentinamente in modo selvaggio ed i camionisti, non solo occupano buona parte del dell'autovia perché sono una moltitudine ma, sorpassandosi fra loro, ovviamente con grande difficoltà, rallentano ed intralciano la già intasata arteria (una delle più trafficate al mondo).Soluzioni? Treni merci obbligatori per i container e metropolitana NORDITALIA per i viaggiatori. È la ricetta della nonna ma che ridurrebbe anche l'inquinamento e i morti sulle strade (sigh!). Droni telecomandati per rilievi con telecamere ed un elicottero cargo per liberare le corsie in tempi non biblici.Scusate chi esiste e vorrebbe arrivare al lavoro prima di pranzo.