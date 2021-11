Incidente in A27: «Era inevitabile, ve lo dico io che quel tratto lo faccio tutti i giorni»

Grave incidente stradale, un frontale fra due auto, lungo l'autostrada A27 fra i caselli di Treviso nord e Conegliano.

Io faccio questa tratta tutti i giorni fino a Longarone per lavoro e conosco la A27 perfettamente. È da maggio 2019 che ci sono lavori da Treviso Nord (dove abito). Gallerie chiuse, riaperte e richiuse. Cambi di corsia mal segnalati. Corsie inverse segnalate con paletti in plastica invisibili. È ovvio che prima o poi succedeva. Io rientro sempre a quell'ora.....ieri sono stato salvato da una pizza con amici dopo lavoro, altrimenti poteva capitare a me. Mi spiace x il parroco. Spero che qualche dirigente della A27 abbia le palla di parlarmi.

Nicola Perini