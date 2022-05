Politicamente corretto? E allora cambiamo anche il nome all'insalata russa...

Caro direttore,

scrivo prendendo spunto dal cambio di nome del quadro di Degas annunciato dalla National Gallery. Suggerirei anche, per aggiungere ulteriori gravi sanzioni e per adeguarci ad un linguaggio che sia politicamente in linea col sentire comune, che l'insalata russa la chiamassimo insalata europea ( in effetti dentro ci si trova di tutto) e che le montagne russe d'ora in avanti fossero denominate montagne rocciose. Quanto poi alla roulette russa mi sembrerebbe più appropriato indicarla come ucraina. Ci tengo a precisare che sono assolutamente dalla parte del popolo ucraino e che Le scrivo solo perché trovo ridicole certe prese di posizione assunte in questo momento così tragico.



Gb Pizzi