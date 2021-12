Caro Gazzettino,

quando ti vaccini rilasciano un certificato: orbene questo documento non è sufficiente per andare, ad esempio, al ristorante, ma occorre "anche" il green pass; è come dire che hai la patente, ma per guidare occorre un'altro pezzo di carta!

Questo è fatto per il tracciamento ovvero per "controllare" i cittadini o no? Lo dice uno che fra un paio di giorni farà la terza dose.

Secondo me stiamo sprofondando nel ridicolo.

Andrea

Cerea (Verona)