Uguale per tutti il Natale, poco importa da dove tu venga, salita su da una brulla Toscana ti ritrovi in un Veneto nebbioso e accogliente che incanta. La cortesia della gente conquista, il fluire indomabile del Piave sovrasta, l'accento inebetisce, ma è tutto qui in una comunità unità e padrona delle sue terre.



Poco importa per quale motivo tu sia stata catapultata su questo palco del nord, se per un anno o per la vita,serve il cuore, il coraggio, la determinazione che costantemente palesate, occorre una carrozza per raggiungere la vostra corte. Grazie Veneto, grazie San Donà di Piave per il tuo orgoglio e la tua passionalità...per avermi fatto sentire una tua piccola briciola .



Silvia Fagnani

San Donà di Piave Ultimo aggiornamento: 14:42