Giornalista palpeggiata, tifoso deprecabile, ma che dire di certi comportamenti dei Vip in televisione?

Del palpeggio. Accetto critiche.

Quello che le televisioni hanno mostrato ieri e oggi riguardo l'azione "poco nobile' di uno sconosciuto tifoso verso la giornalista fa notizia, specialmente dopo le campagne che hanno trasmesso questi giorni per sensibilizzare la nazione sul problema della violenza sulle donne.

È vero anche che conduttori e conduttrici di tutti i tipi, registi e tutto il sistema della comunicazione video, per fare audience ha bisogno di Benigni, Baudo, Fiorello, Bizzarri, Kessisoglu, De Sica, ... subret e conduttrici scollacciate con gambe sempre in mostra. E che dire della Letizzetto che da anni sdogana parole e pensieri alquanto discutibili. C'è sempre qualcuno che disquisice su tutto, sostenendo che bisogna adeguarsi ai tempi e che le convenzioni sociali sono sempre in cambiamento.

Difronte alle azioni poco ortodosse dei VIP, ad oggi non si sa quali siano stati i provvedimenti di qualsivoglia natura intrapresi. Molto probabilmente invertire la rotta non conviene. Per qualcuno saranno osservazioni bigotte...

Giovanni Boldrin Mirano