Io ipovedente escluso dal "trading", ecco come ho superato la disabilità

Caro Gazzettino,io soffro di una patologia agli occhi e sono ipovedente (1/10 di visus). Sono sempre stato appassionato di finanza e trading, ma mi è stato detto senza mezzi termini che - a causa della mia disabilità - mai avrei potuto lavorare in ambito finanziario e mai avrei potuto fare trading.Io ovviamente non ho desistito: mi sono rimboccato le maniche cominciando a studiare e sperimentare. Dopo un po' di tempo ho iniziato a portare a casa buoni risultati. E ne sono entusiasta. Voglio quindi lanciare un messaggio a tutti coloro come me che soffrono di disabilità, perché spesso non si capiscono le difficoltà, le sconfitte, le derisioni da parte dei compagni di classe, ed a volte anche le angherie di certi professori. Voglio dire a tutti coloro come me, ed anche ai normo-dotati, che non siamo diversi, nè meno abili, ma possiamo lavorare al pari di tutti gli altri.