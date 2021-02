Forze dell'ordine, un semplice "grazie" per tutto quello che fate per noi

Caro Gazzettino,

sono una giovane residente a Campagna Lupia in provincia di Venezia e vorrei ringraziare le Forze dell'ordine, le quali in questo momento di pandemia lavorano giorno e notte per mantenere la sicurezza e far rispettare le normative. Poliziotto o carabiniere a mio avviso non fa differenza, perché l'obiettivo è uno solo: lottare con il coraggio, senza l'aver paura, e se ci fosse la si cerca di combattere; la determinazione, e puntare all'ordine pubblico.

Grazie perché al mattino vi alzate e salutate i vostri familiari non sapendo che potrebbe essere l'ultimo abbraccio. E' il lavoro in cui si combatte appunto per far si che quel più delle volte il malvivente o il non curante della legalità venga assicurato alla giustizia, ma poi ahimè viene rilasciato.

E' vero è una sconfitta ma ci avete provato ed è quello che conta, appunto la missione. Il Pronto Intervento è un mix di emozioni e non avete scelta, dovete trovare la soluzione al problema che si presenta che sia grave o meno.

Notte e giorno, turni o non turni voi siete sempre presenti nei migliori dei modi e fate il vostro lavoro.

Chi scrive avrebbe voluto fare il vostro lavoro, appunto il carabiniere o il poliziotto o anche il finanziere, poichè chi ha la passione di questo lavoro nel cuore non fa differenze. Ok, sono bassa di statura ma il destino forse ha proprio voluto così e per questo mi ha dato la possibilità di sostenervi sempre e di ringraziarvi, dandovi la forza massima e il miglior sostegno.

Perciò penso che anche una sola lettera vi possa dare la carica nell'affrontare le vostre dure giornate di lavoro.

Con affetto

Laura Bonesi

