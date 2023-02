La fibromialgia andrebbe inserita nei Livelli essenziali di assistenza

Non sento molto parlare il nuovo ministro della salute dott. Schillaci né in bene né in male. Forse vorrà qualche suggerimento su come investire il PNRR per quanto riguarda la salute degli italiani? Io sono malata oncologica, altro e fibromialgica e proprio quest'ultima, subdola malattia non credibile, non riconosciuta, non invalidante dovrebbe avere il suo posto nei LEA. Perché le persone hanno diritto ad avere una loro vita dignitosa ed appagante e non dover continuamente mendicare come sto facendo io in un iter burocratico che sembra un girone dantesco infernale!



Antonella Fornari Saracini