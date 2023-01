Carabiniere travolto al posto di blocco, sconcerto per lo spregio delle regole, ennesimo Servitore dello Stato vittima di follia criminale

Caro Gazzettino,

continuano a restare Vittime di una follia criminale sfrontata e irrefrenabile i Servitori dello Stato che, portando una divisa, mettono costantemente a rischio la propria salute e la vita stessa. Oggi - 26 gennaio - è toccato al valoroso carabiniere che, a Napoli, è stato travolto da un delinquente a un posto di blocco, e che tutt’ora è in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. A lui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, e al resto del mondo vogliamo esprimere l’indignazione e lo sconcerto di fronte a fatti di tale gravità e violenza.

Sono fatti che confermano la brutalità della sottocultura dell’illegalità che in mille modi, in mille occasioni e per mille motivi, continua a mietere Vittime fra chi svolge il proprio Dovere al servizio del Paese. Non è tollerabile questa aggressione continua a donne e uomini che votano la propria vita alla sicurezza altrui, e meritano che la tutale della loro persona, del loro ruolo e delle istituzioni che rappresentano venga al primo posto.

Mirko Schio, presidente di Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere)