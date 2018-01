In farmacia 10 centesimi per un sacchettino di plastica: troppi

Il giorno dell'Epifania mi sono recato in farmacia per comperare dei medicinali. Due scatoline di minimo ingombro e non necessarie d'involucro. Mi sono state consegnate in un sacchettino di plastica di minime dimensioni e fatto pagare dieci centesimi. Un costo eccessivo per un contenitore di cm 15 per 28. Mi sembra si voglia speculare anche se il prodotto abitualmente veniva consegnato con un incarto di carta velina ben più degradabile di quello di plastica.



Roberto Dorigo San Polo Venezia

