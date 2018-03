Cultura sportiva, i Veterani al fianco degli atleti "arrabbiati": «Senza se e senza ma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sport, procuratori "padroni" e gossip: l'intreccio di questi 3 elementi negativi - che nulla hanno a che fare con la pratica sportiva - ha riattizzato le polemiche sui veria meno di 20 giorni dalla tragedia di Davide Astori che sembrava aver unito il settore senza distinzioni di appartenenza o di tifo. A riaccendere il caso è satto il nuotatore e campione europeo padovano Luca Dotto sui social con le critiche al primo quotidiano sportivo del Belpaese per aver dedicato la prima pagina, oltre alla 2 e la 3, a Wanda Nara, compagna e manager di un noto calciatore.Il "I'accuse" di Dotto ha trovato subito sponda in decine di altri atleti di quasi tutte le discipline. Noi(la prima ad essere fondata a Nordest oltre 40 anni fa), nel corso dell'assemblea aabbiamo affrontato l'argomento e il nostro contributo al dibattito è una solidarietà totale agli atleti dei cosiddetti "sport minori" senza se e senza ma. Questo perchè lasi (ri)costruisce attraverso esempi virtuosi come quelli che l'UNVS (Unione naz. Veterani dello Sport) cerca di proporre all'attenzione di giovani e scuole nelle sue molteplici attività su tutto il territorio nazionale.Per statuto i "Veterani" si sono associati proprio per fare da sprone e guida per i giovani, promuovendo iniziative tecniche, educative, formative, culturali e ricreative. Leggere sul primo quotidiano italiano - ma la critica non è certo limitata a questo episodio nè vuol essere "ad personam" - le presunte gesta manageriali di tale Wanda Nara è la negazione della cultura sportiva e un pessimo esempio per le nuove generazioni.Ben altri sono i tempi e gli atleti virtuosi da segnalare all'attenzione come avverrà peraltro il prossimo 16 maggio ain occasione delle selezioni di atleta dell'anno dell'Unvs.I Veterani dello Sport sezione di Venezia e di Treviso