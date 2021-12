Il vaccino non ferma il virus

Per fermare i no vax il governo sta pensando di vietare l'accesso ai centri commerciali a chi non ha il super green pass. Evidentemente i nostri governanti non sono al corrente della situazione della variante Omicron. A detta degli ideatori del primo vaccino tipo, anche i vaccinati possono propagare il virus. Oltretutto che con i ritardi delle ulss attuali, anche il certificato verde tarda ad arrivare. Pensiamo solo che tra un paio di giorni le festività bloccheranno oltre il novanta per cento dei servizi amministrativi pubblici (tutti in ferie). Così anche chi ha fatto la terza dose dovrà gioco forza stare comodo sul divano di casa. E dico per fortuna.



Annarita Rizzardi