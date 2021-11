Caro Gazzettino,

ma viviamo ancora in un Paese in cui ci sono libertà e democrazia se per bere un caffè debbo esibire una documentazione?

A mio parere no, lo Stato dovrebbe sostenere, incoraggiare, convincere con temi certi i più riottosi o no? Lo dice un uomo ultra vaccinato, ma contrario al Green pass se non altro per equità sociale e la smettano sui media i vari virologi a dire tutto e il contrario di tutto.

Andrea

Cerea (Verona)