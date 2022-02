«Covid, certificato di negativizzazione per il rientro a scuola a carico dei pediatri: una commedia dell'assurdo»

I politici di tutte le fazioni blaterano sul fatto che uno dei mali peggiori della nostra Italia sia l’abbraccio soffocante della burocrazia e di tutti quegli ammennicoli ad essa connessa e quindi propongo di “semplificare” procedure, richiesta di documentazione e quanto possa allentare questa morsa deleteria. Ma poi all’atto pratico sono gli stessi a generare ancora più burocrazia. E un esempio lampante, in questo periodo pandemico, è la richiesta che viene fatta ai genitori, e a cascata a noi Pediatri di Famiglia, di bambini guariti da Covid di esibire, per il rientro a scuola, un certificato di negativizzazione non essendo sufficiente l’esito negativo del tampone eseguito presso i vari punti individuati dal comparto sanità della Regione e quindi validato come negativizzazione della infezione da Covid. E’ come se ogni volta che un laboratorio medico esegue un esame della glicemia che risulti normale io devo poi certificare che è normale. Mi sembra una commedia dell’assurdo: sicuramente è un assurdo ma non è una commedia è realtà.

Dott. Antonino Baio

Pediatra di Famiglia a Dolo