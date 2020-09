Covid e scuole, affermazioni sbagliate e inopportune del direttore generale Dal Ben

Apprendiamo dal Gazzettino che alcune Direzioni generali della Sanità del Veneto hanno intrapreso una comune azione di disinformazione nei confronti della Medicina di Famiglia (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta); affermano che la Medicina di Famiglia non affronterebbe in modo adeguato la prescrizione dei tamponi per la diagnosi di SARS-COV 2; nello specifico il medico non visiterebbe i pazienti sintomatici prescrivendo di default i tamponi. Ci stupisce che a questa campagna si sia accodato il Direttore Generale della ASL 3 Serenissima Dr. Dal Ben. Il collega sa benissimo che non è possibile, clinicamente, differenziare la Covid-19 da una qualsiasi altra sindrome virale; ma soprattutto è la Legge che impone la richiesta “tempestiva” del tampone in caso di sospetto dopo un corretto triage telefonico. Il tampone non serve solo a fare diagnosi sul singolo caso ma anche a mettere in atto la strategia della sorveglianza epidemiologica che proprio nel territorio trova il primo e importante punto di sviluppo. Con la Direzione Generale e con la Direzione Sanitaria stiamo attivamente lavorando per affrontare responsabilmente e in sicurezza il problema dei tamponi, nell’ambito di protocolli che devono garantire la sicurezza dal rischio biologico dei pazienti e dei medici. Da 2 giorni PLS e MMG avevamo concordato con ASL3 la possibilità per il Medico Curante di fare la prenotazione diretta dei tamponi per i nostri pazienti, tramite il sistema aziendale ZeroCode; senza nessun costo aggiuntivo per l’ASL e con indubbio vantaggio per i pazienti e questa è la ricompensa?!

Stiamo affrontando contemporaneamente in condizioni emergenziali la prossima campagna vaccinale: perché questo attacco in un momento storico tanto delicato? Chiediamo al direttore Giuseppe dal Ben una risposta immediata e chiarificatrice; non è possibile collaborare seriamente se non si dimostra il rispetto delle competenze, la reciproca fiducia e affidabilità.

Il Segretario Provinciale FIMP- Venezia – Dr. Vito D’Amanti

Il Segretario Provinciale FIMMG – Venezia – Dr. Maurizio Scassola

