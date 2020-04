Lo sfogo di Laura, estetista-parrucchiera: «Non chiediamo nulla, solo di poter lavorare»

Caro Gazzettino,

guardo ai miei 15 anni di attività e guardo ai giorni di chiusura passati e a quelli che passeranno a causa di questo Covid-19. Nel mio salone abbiamo preparato tutto per la sicurezza nostra e delle nostre clienti perché non siamo dei pazzi, noi abbiamo famiglie, non siamo degli sprovveduti, ci teniamo a noi stessi e ai nostri collaboratori che sono ormai come una famiglia, e li vogliamo tutelare!

Noi le regole le rispettiamo e le abbiamo sempre rispettate.

Noi siamo pronti, ma bloccandoci così a lungo vengono distrutti i nostri sacrifici, vengono messi in pericolo i nostri sogni, viene messa in gioco anche la nostra dignità. Fino a Giugno per noi è una partita veramente difficile,per noi, che la salute e la sicurezza l’abbiamo messa sempre al primo posto, ma ora rischiamo di mettere a dura prova il futuro dei nostri saloni, e dei nostri collaboratori.

Loro che sono il nostro braccio forte e che abbiamo bisogno di avere al nostro fianco in questa risalita.

Il nostro pensiero va anche a tutti i nostri clienti che ci stanno supportando e ci stanno aspettando perché non ci si rende ancora conto di quanto necessario sia vedersi bene per stare bene, noi vogliamo prenderci cura di loro in sicurezza.

Non chiediamo nulla se non di poter lavorare.

Questa è la mia voce, ma credo sia anche la voce di tutti noi artigiani!

Persone che lavorano, con le mani, con la testa, con il cuore e creano ciò che gli è stato possibile imparare in anni e anni di fatiche,sacrifici,di tempo e denaro, e la costante ricerca per dare sempre il meglio al proprio cliente!

Creiamo una piccola economia che mantiene viva la vita di un paese,e ciò che ora chiediamo,è solo poter tornare al nostro lavoro,questo vogliamo! Lavorare,come siamo stati abituati a fare,e come abbiamo sempre fatto per vivere dignitosamente e a testa alta!

Scusate lo sfogo.

Laura V.

