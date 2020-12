Contratti Covid scuola, sono senza stipendio da settembre

Buongiorno, sono una docente di scuola secondaria, con mio grande rammarico devo denunciare una situazione divenuta insostenibile per molti docenti e personale Ata delle scuole pubbliche, che come me, hanno accettato un contratto a tempo determinato cosiddetto COVID .

Ho preso servizio il 23 ottobre presso un Istituto comprensivo di Pordenone, e non ho ancora percepito nè lo stipendio di ottobre ne tantomeno quello di novembre, tutto sembra dipendere dai fondi stanziati dal Ministero ma ad oggi non riceviamo risposte da NESSUNO. le segreterie delle scuole ci rispondono che hanno fatto tutto il necessario ma il portale dei pagamenti per dipendenti pubblici "Noipa" non risponde alle nostre domande, non ha un numero verde e l'assistenza automatica risponde dopo mesi quindi sono praticamente inesistenti!!!!!!!!

La mia situazione è la stessa di altri migliaia di persone che devono affrontare il pagamento di affitti, mutui, e spese ordinarie ma per farlo devono ricorrere a prestiti perchè il Ministero non ci paga!!!!!!!!!!!!!!!!! Vi chiedo gentilmente di rendere pubblico questo problema perchè siamo stanchi di sentire i proclami di fondi pubblici disponibili e pronti per qualsiasi cosa ma poi non si pagano gli stipendi dei propri dipendenti!!!!!!

Grazie

Cordiali Saluti

Mara Trevisanut

Portobuffolè Tv

