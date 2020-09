Conto astronomico nel bacaro al Lido. E prosecchino a prezzo da champagne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Gazzettino,leggo dei bilanci in rosso dei locali dell'area marciana a Venezia , ma se guardo al Lido....Ben prima della Mostra del Cinema (16 agosto) ho cenato con due colleghi di Parma in un bacaro vicino al Gran Viale: all'arrivo del conto le sorprese. Mezzo litro di prosecchino alla spina (non in bottiglia) la bellezza di 9.50 quindi SOLO 19 euro al litro, come un buono champagne... E nel conto per errore (?) era caricato un piatto da 15 euro che non avevo preso. Per finire gli sgroppini la bellezza di 5 euro l'unoComplimenti a questo genere di ristoratori.