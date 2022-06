Le code infinite sulla strada per Venezia e quel semaforo galeotto

Caro Gazzettino,

questa mattina - 8 giugno - per arrivare in auto a Venezia mi ci è voluta mezz'ora a causa dell'intasamento davanti alla Fincantieri, ma ormai è quasi una prassi di tutti i giorni. La notizia è che non è dovuto ai lavori che stanno facendo - o solo in parte anche a essi - ma al semaforo che c'è propio davanti all'entrata della Fincantieri. Perchè?

Semplice: invece di essere a richiesta è sempre in funzione.

Spero una volta terminati i lavori - .che come sempre hanno tempi biblici - trovino un sistema appunto tipo la richiesta di fermata del semaforo o un passante più alto come hanno fatto più avanti di circa un km che così fa stare anche i pedoni più al riparo dai rischi del traffico...

Lettera Firmata