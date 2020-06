15 dipendenti di un'azienda artigiana ancora senza cassa integrazione: noi piccoli poco tutelati

Siamo una quindicina di dipendenti di un'azienda di impianti elettrici, quindi una ditta artigiana, di Pordenone che non ha ancora ricevuto neanche un centesimo di cassa integrazione dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato e siamo al 25 giugno.

La domanda è stata presentata verso il 20 marzo. Chiediamo come è possibile? Perchè il settore dell'artigianato è sempre quello con meno tutele?



Lettera firmata © RIPRODUZIONE RISERVATA