I giovani del Calcio Mestre 1929 abbandonati a se stessi e senza risposte dalla Figc

Caro Gazzettino,

mi chiamo Claudio Zanetti e vivo a Mestre. Mio figlio ha giocato negli ultimi 3 anni nel settore giovanile della società calcistica AC Mestre 1929 e nell'ultima stagione - 2017/2018 - nel campionato Allievi Nazionali avendo firmato il cartellino di "Giovane di Serie". Mi permetto di scrivere per portare alla vostra conoscenza, come l'attuale situazione in cui versa la società calcistica AC Mestre 1929, non stia portando chiarezza se i ragazzi vincolati si possano ritenere svincolati in caso di partecipazione nella stagione 2018/2019 ad un campionato dilettantistico.



Dopo vari giorni in cui ho cercato chiarezza chiamando la Federazione Italiana Giuoco Calcio in Via della Pila a Marghera, non riuscendo mai a trovare qualcuno che rispondesse al telefono - ho chiamato la Figc a Roma,la quale prontamente mi ha invitato ad inoltrare una apposita richiesta scritta via e-mail a chi si occupa del tesseramento del settore giovanile. Vorrei portare alla Vostra cortese attenzione che nonostante la Società Calcistica AC Mestre 1929 abbia in questi anni profuso degli ottimi risultati grazie al proficuo impegno del presidente Stefano Serena, negli ultimi due mesi è sorta una situazione di rammarico da parte di quasi tutti i genitori di come la stessa società stia gestendo il settore giovanile. Non una telefonata ai genitori, non un comunicato o una mail e nemmeno la possibilità di trovare presso la sede di "Casa Mestre" persone in grado di dare una risposta in merito se i ragazzi si possano definire svincolati o meno. Nessuno discute l'impegno del Presidente, ma come è stata gestita la cosa?





Claudio Zanetti

Mestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA